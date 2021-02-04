الجمعة 05-02-2021
الوكيل الاخباري
 

المركز الوطني لإدارة الازمات يؤكد ضرورة التسجيل على المنصة للقادمين برا

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الخميس، 04-02-2021 09:52 م

المركز الوطني لإدارة الازمات يؤكد ضرورة التسجيل على المنصة للقادمين برا

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الوكيل الاخباري - أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وقف العمل بمنصة القادمين إلى الأردن (Visit Jordan) للمسافرين جوا، في حين يتوجب على القادمين برا التسجيل عبر المنصة.
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وأوضح المركز في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه يتم الاكتفاء بإحضار فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (PCR) نتيجته سلبية خلال (72) ساعة من موعد الوصول، بالإضافة إلى فحص (PCR) فور الوصول للمطار للقادمين جوا، ويعفى من ذلك الأطفال دون سن 5 سنوات.

وفيما يتعلق بالقادمين برا، أشار المركز الى انه يتوجب على القادمين برا زيارة منصة Visit Jordan الخاصة بالقادمين على الرابط التالي (www.visitjordan.gov.jo ) وتعبئة النموذج المتوفر على المنصة، والحصول على (QR code) بعد استكمال تعبئة النموذج على المنصة، إذ لا يسمح لأي مسافر بالدخول إلى الأراضي الأردنية في حالة عدم حصوله على (QR code)، وفي هذه الحالة يتحمل المسافر التبعات القانونية، إلى جانب احضار فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (PCR) نتيجته سلبية خلال (72) ساعة من موعد الوصول للمملكة.
 

 




 

 


 

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