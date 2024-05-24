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الجمعة، 24-05-2024 07:52 م

المركز الوطني للبحوث الزراعية يستحدث أول استوديو زراعي على مستوى الإقليم

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، إن إطلاق المركز استوديو لإنتاج الأفلام الوثائقية والأفلام الزراعية لغايات نقل التكنولوجيا للمزارعين، جاء استجابة للتطورات الحديثة في مجالات البحوث الزراعية ونقل تكنولوجيا الصحيحة للمزارعين لتعظيم الإنتاج الوطني وللوصول للعالمية في هذا المجال.

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وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الاستوديو المزود بأفضل الأجهزة والمعدات التصويرية والفنية العالمية، جاء دعامة للتنمية الزراعية المستدامة والمرنة على المستويين الوطني والإقليمي، ويهدف إلى تسهيل البحوث ونقلها للمزارع وللخارج عبر أفضل التقنيات والممارسات والتكنولوجيا والمعرفة .

 

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