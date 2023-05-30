المركز الوطني للسكري : سنلاحق هؤلاء قضائيا !

الوكيل الاخباري - نفى المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات لرئيس المركز الدكتور كامل العجلوني، للترويج لمنتجات طبية.



وقال المركز في بيان له، إنه ظهر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي استغلال اسم العجلوني للترويج لمنتجات طبية.



وأكد المركز في بيانه، أنه لم تصدر أي تصريحات للعجلوني للترويج لأي منتجات طبية ، مشددًا على أنه ستتم ملاحقة الجهات الناشرة لهذه الإعلانات قضائيًا.

اضافة اعلان