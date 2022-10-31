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الإثنين، 31-10-2022 11:17 ص

المركز الوطني للسكري يطلق عيادة الاستشارة الوراثية

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الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، عن إطلاق عيادة الاستشارة الوراثية.

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وقال نائب مدير المركز الدكتور محمد الخطيب إن العيادة ستقدم خدماتها للمراجعين يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا و حتى الواحدة ظهرا، في الطابق الثامن من مبنى توسعة المركز، وسيتم استقبال المراجعين اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل.


والاستشارة الوراثية عملية تثقيف الأشخاص عن دور المادة الوراثية في نشوء بعض الأمراض، ومساعدتهم على فهم الآثار والمخاطر الطبية والعائلية والنفسية المتعلقة بها.


 




 

 


 

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