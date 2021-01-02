السبت 02-01-2021
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السبت، 02-01-2021 08:21 م

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة : يجب الحذر في الاردن اليوم أكثر من أي وقت

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الوكيل الاخباري - قال الدكتور فراس الهواري رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية إنه متفائل بخروج الأردن من تحدي جائحة كورونا.
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وأضاف الهواري في تصريحات لقناة رؤيا السبت، انه لا نريد اليوم أن نضيّع ما حققناه من انجاز في الأردن بسبب ظهور كورونا المتحور.

وأشار الى تمنيه ان تكون الطفرات الجديدة سببا في إضعاف الفيروس وشراسته، مؤكدا على وجوب الحذر والانضباط في الاردن اليوم أكثر من أي وقت مضى.

ولفت الى انه بالإمكان العودة إلى عينات سابقة لمصابين قادمين من بريطانيا والتأكد من وجود الطفرة الجديدة.

وبين ان الفيروس المتحور ينتشر حاليا في 33 دولة في العالم.

 




 

 


 

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