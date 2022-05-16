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الإثنين، 16-05-2022 06:05 م

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة ينظم ورشة عمل لطلبة معهد الإعلام

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الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ورشة عمل لطلبة معهد الإعلام الأردني، على كيفية تناول مواضيع الصحة العامة في التغطيات الصحفية والإعلامية.

وقال المركز، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الورشة تستمر لمدة يومين، وتأتي كجزء من مادة الصحافة المتخصصة التي يدرسها المعهد ضمن خطة برنامج الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث، التي يناقش أثر التغير المناخي على الصحة العامة بدعم من مؤسسة فريدريش ايبرت. 

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