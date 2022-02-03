المري: السوق القطري على استعداد للاستفادة من الكفاءات الأردنية

الوكيل الإخباري

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- أجرى وزير العمل نايف استيتية ووزير العمل القطري الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري مباحثات اليوم الخميس، تناولت العلاقات الأخوية وأبرز الملفات المشتركة في شؤون العمل بين البلدين الشقيقين.وأكد الوزيران خلال المباحثات التي جرت في مقر وزارة العمل على اعتزازهما بمستوى العلاقات التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين، والتي ترسخت بحكمة قيادتي البلدين صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.وشدد استيتية والمري بحضور السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم ال ثاني ووكيل وزارة العمل القطرية محمد حسن العبيدلي وعدد من المسؤولين من الجانبين على ضرورة تعزيز اوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في ملفات العمل.وأشار إلى أن المباحثات تناولت ملف زيادة فرص التشغيل للأردنيين في قطر والتي جاءت بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للاستفادة من الكفاءات الأردنية في سوق العمل القطري.وأعرب استيتية عن تقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبجهود وزارة العمل القطرية، مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات بين البلدين في تطوير آليات تنظيم سوق العمل والاستفادة من التطور التكنولوجي وتوفير أيدي ماهرة ومدربة في مختلف المجالات من جيل الشباب ذكورا وإناثا.بدوره أكد وزير العمل القطري الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين في مختلف مجالات التعاون المشترك.وأشار إلى أن زيارته إلى الأردن تأتي لبحث فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين واستجابة لتوجيهات قيادتي البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.وأكد المري أن الكفاءات الأردنية مشهود لها في المنطقة والسوق القطري على استعداد للاستفادة من هذه الكفاءات، مشيرا إلى أن هذه الزيارة للأردن تأتي في سياق التعاون المثمر بين الوزارتين وفقا الاتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال استقدام العمالة الأردنية ومذكرة التعاون الفني بين الطرفين.