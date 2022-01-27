المزار الشمالي يسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

الوكيل الاخباري - سجل لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد، أعلى كمية هطول أمطار خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بمعدل 60 ملم، وبنسبة 64 بالمئة من معدل الهطول المطري العام.



وأظهر تقرير محطات الأرصاد اليومي حتى صباح اليوم الخميس، تسجيل منطقة كفر أسد بلواء الوسطية هطولاً مطرياً بمعدل 45 ملم وبنسبة 72 بالمئة من المعدل العام، تلاه قصبة إربد وبني عبيد بمعدل 38 ملم وبنسبة 52 بالمئة، والكورة بمعدل 37 ملم وبنسبة 61 بالمئة، ولواء الطيبة 35 ملم وبنسبة 67 بالمئة، وبني كنانة 33 ملم وبنسبة 56 بالمئة، والرمثا 31 ملم وبنسبة 57 بالمئة، وأخيراً الشونة الشمالية بمعدل 25.5 ملم وبنسبة 54 بالمئة من معدل الهطول المطري العام .

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