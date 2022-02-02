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الأربعاء، 02-02-2022 09:43 م

المساعد للعمليات والتدريب يتابع تجربة رماية صواريخ التيرمينيتر

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 الوكيل الاخباري - تابع المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات، اليوم الأربعاء، تجربة رماية تدريبية بالذخيرة الحية على صواريخ "التيرمينيتر" في أحد ميادين القوات المسلحة الأردنية المتخصصة، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية الهادفة لتطوير الصناعات الدفاعية المحلية التي تعزز الاحترافية والكفاءة القتالية لدى القوات المسلحة بما يمكنها من أداء واجباتها العملياتية.

واستمع العميد الركن شديفات بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إلى إيجاز قدمه مندوب شركة جدارا للمعدات والأنظمة الدفاعية الأردنية المنتجة لهذا السلاح، العقيد المهندس المتقاعد صلاح أبو حماد عن مزاياه وكيفية استخدامه من قبل المشاة، وقدرته العالية على اختراق الآليات المدرعة المصفحة، وتدمير التحصينات، واسهامه برفع القدرة القتالية للقوات المسلحة.

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