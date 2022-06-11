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السبت، 11-06-2022 04:47 م

المستثمرين الأردنية تناقش تحديات الاستثمار

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الوكيل الاخباري - ناقشت جمعية المستثمرين الأردنية، واقع الاستثمار في مناطق جنوب وجنوب شرق عمان الصناعية وسبل تعزيزه والاستفادة من القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل.

وأكد رئيس الجمعية مجدي الهشلمون، في بيان صحفي اليوم السبت، أهمية الدور الحيوي للاستثمارات الصناعية بمناطق جنوب وجنوب شرق عمان في رفد الاقتصاد الوطني والتخفيف من البطالة، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل دائما للمساهمة في إنجاح أي برنامج وطني تلتقي أهدافه مع تطلعات وأهداف القطاع الصناعي.

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