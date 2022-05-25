المستثمرين الاردنية تؤكد تطور القطاع الصناعي في ظل الاستقلال

الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية المستثمرين الاردنية مجدي الهشلمون، أن القطاع الصناعي كان من أبرز القطاعات التي شهدت تطورا كبيرا بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة .

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وقال الهشلمون في بيان اليوم الاربعاء، بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال السادس والسبعين للمملكة، إن الصناعة المساهم الرئيسي للاقتصاد الوطني والتي تساهم بما نسبته 25 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي.



واعتبر النمو الذي حصل في صادرات المملكة خلال السنوات الأخيرة التي شهدت تراجعا اقتصاديا على المستوى الاقليمي والعالمي دليلا على الحكمة التي تتمتع بها قيادة البلاد في المجالات الاقتصادية وتوفير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار وابرام اتفاقيات للتجارة الحرة بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم.