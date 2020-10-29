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الخميس، 29-10-2020 03:52 م

المستثنون من الحظر الشامل - أسماء

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الوكيل الإخباري - عممت خلية عمليات إدارة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الخميس، القطاعات المستثناة من قرار حظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة.

وأضاف المركز، في التعميم له، أنه يتم منح التصاريح الفردية للحالات الطارئة من خلال الحكام الإداريين.

وتستثنى كافة الكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص من قرار الحظر وبالحد الأدنى لإدامة العمل، وفيما يتعلق بالكوادر الإدارية في القطاع الصحي يجب تزويدهم بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفيات التي يعملون لديها.

ويسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإجراء فحص كورونا بالحركة خلال الفترة شريطة حركتهم بمركبة تحمل شعار المختبر، وان يكون بحوزة الموظف باج المختبر، وكشف أسماء مصدق إضافة الى كتاب اعتماد من وزارة الصحة.

ويستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر، ويسمح لهم بالعمل داخل المنشآت شريطة عدم مغادرتهم لأي سبب كان وحتى الانتهاء من فترة الحظر.

ويسمح لموظفي شركات الأمن والحماية بالحركة خلال الحظر من الساعة 8 صباحا لغاية 12 ظهرا لغايات تبديل الشفتات، على أن يكون الموظف حاملا باج الشركة وبحوزته كشف مختوم ومعتمد من الشركة التي يعمل لديها.

ويصرح لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب الى المستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة.

ويستثنى المسافرون والقادمون من الخارج، حيث تعتبر تذكرة السفر كتصريح ويسمح لمرافق واحد فقط بتوصيل المسافر.

ويسمح لاخلاءات المستشفيات ومنطقة البحر الميت ومركز حدود العمري بالحركة عبر ورقة قرار الخروج من المستشفى.

ويصرح لمزارعي الزيتون بنقل منتجاتهم للمعاصر شرطة حصولهم على استثناء من قبل مديرية زراعة المحافظة ويتم تصديقه من قبل الحاكم الاداري.

 




 

 


 

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