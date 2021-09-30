المستحقون لقرض الإسكان العسكري- اسماء

الوكيل الاخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية اسماء الضباط وضباط الصف والأفراد الذين استحقو قرض الإسكان العسكري.



وقالت إنه على الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3/10/2021 للحصول على القرض والضباط وضباط صف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان.

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