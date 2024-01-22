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الإثنين، 22-01-2024 04:34 م

المستشار الثقافي في السفارة الماليزية يزور جامعة الحسين بن طلال

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الوكيل الاخباري - بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة، استقبل رئيس جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة في مكتبه يوم أمس المستشار الثقافي في السفارة الماليزية الدكتور رضوان عبد الرشيد، على رأس وفد ضم كل من مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد السيد مهند الخطيب، ومدير وحدة السياحة التعليمية في هيئة تنشيط السياحة السيد عبدالله كريشان .

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وذلك لبحث سبل التعاون الثقافي والأكاديمي وآفاق التعاون بين الجانبين .

 

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