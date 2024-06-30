الأحد 30-06-2024
الوكيل الاخباري
 

من الاثنين وحتى الثلاثاء المقبل.. اعلان هام من إدارة الترخيص

مشاهد صادمة.. جيش الاحتلال يستخدم أسرى فلسطينيين دروعا بشرية

المستشفى الأردني في غزة: استخراج شظية من جمجمة طفل وإنقاذ يد فتاة من البتر

فاجعة في عمّان.. وفاة حدثين وإصابة ثالث بحادث دهس

تصريح جديد من التربية بشأن امتحانات التوجيهي

الطاقة: هكذا أصبحت قيمة بند فرق أسعار الوقود بفواتير الكهرباء للشهر المقبل

بيان صادر عن دائرة الأراضي والمساحة

"تجارة الزرقاء" تبحث والسفارة التونسية تعزيز التعاون

إحالة مدير عام دائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات فهد العموش إلى التَّقاعد

قرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن مخالفات السَّير

الأحد، 30-06-2024 10:00 م

المستشفى الأردني في غزة: استخراج شظية من جمجمة طفل وإنقاذ يد فتاة من البتر

6681a807ed5a4


الوكيل الإخباري - نجحت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/78، بإجراء عمليات جراحية أسفر عنها استخراج شظية من جمجمة لطفل يبلغ 6 أشهر، وإنقاذ يد فتاة من البتر، بحسب ما ذكرت القوات المسلحة الأردنية الأحد.

اضافة اعلان


وقال مدير المستشفى الميداني الأردني غزة/78: "إن طواقم الطبية في المستشفى تتعامل يومياً مع مختلف الحالات المرضية والإصابات التي يتعرض لها أهالي القطاع نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي، حيث وصلت اليوم للمستشفى الميداني الأردني إصابة لطفل تعرض لإصابة في منطقة الرأس مع اشتباه بوجود جسم غريب داخل الرأس".


وأوضح المختص بجراحة العظام والمفاصل: "أنه وبعد عمل الفحوص والأشعة اللازمة أجرى الطاقم الطبي في المستشفى الميداني الأردني عملية جراحية استمرت 4 ساعات تكللت بالنجاح وإنقاذ الطفل واستخراج شظية بحجم 5 سم دخلت جمجمة الطفل واستقرت في سقف الحلق".


وفي ذات السياق، أجرت الطواقم الطبية في المستشفى عملية جراحية استمرت 5 ساعات لفتاة تبلغ 18 عاماً تعرضت للإصابة في الساعد الأيسر، حيث أن الذراع كانت بحاجة إلى بتر نتيجة لتفتت العظام وتهتك الأنسجة والعضلات، وإجراء عملية مركبة من قبل مختصي جراحة العظام والمفاصل وتركيب صفيحة معدنية وبراغي وترميم الأنسجة والعضلات التي تعرضت للإصابة وإنقاذ يد الفتاة والحيلولة دون اللجوء لبترها.


من جهتهم عبر ذوو المصابَين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني في شمال قطاع غزة لتقديمهم للعون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع، والمساهمة الفاعلة للمستشفى الميداني الأردني غزة/78 في التخفيف من آثار الحرب الدامية التي يعاني بسببها أهالي القطاع من ظروف إنسانية صعبة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1719778178070

من الاثنين وحتى الثلاثاء المقبل.. اعلان هام من إدارة الترخيص

العنف-ضد-المراة

جلسات توعوية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي بلواء المزار الجنوبي

1719773894059

نموذجية اليرموك تحقق المركز الأول في مسابقة علماء الغد لطلبة المدارس

1719773408060

المحاسبين القانونيين تنظم ورشة عن قانون الإعسار

1719771839068

مباحثات أردنية باكستانية لتنشيط العلاقات التجارية

IMG_2801

فاجعة في عمّان.. وفاة حدثين وإصابة ثالث بحادث دهس

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-06-26 at 7.17.43 PM

الصفدي يبحث ورئيس وزراء اليونان إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

6669a80713118

محادثات أردنية نرويجية لبحث جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

570975

1865 شاحنة و358 إنزالا جويا و53 طائرة أردنية تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية لقطاع غزة

1718044333009

وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى عمان

1718038808599

وزير خارجية الكويت يصل الى عمان

2202420144051148785468

تجارة الأردن: انخفاض أسعار الأرز بنوعيه 30% والزيوت 25% وارتفاع اللحوم المستوردة