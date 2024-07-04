الخميس 04-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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المستشفى الميداني الأردني "جنوب غزة 3" يجري عملية جراحية نوعية

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الخميس، 04-07-2024 04:24 م

المستشفى الميداني الأردني "جنوب غزة 3" يجري عملية جراحية نوعية

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الوكيل الاخباري - أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني "جنوب غزة/3" أمس الأربعاء، عملية جراحية نوعية لتثبيت كسر في الجمجمة لمريض يبلغ من العمر 43 عاماً، وذلك في إطار الجهود التي يقدمها المستشفى من أجل تقديم الخدمة والرعاية الطبية والإنسانية للأهل في قطاع غزة.

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وقال قائد قوة المستشفى: إنه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم أفضل الخدمات الطبية والإنسانية للأهل في قطاع غزة، أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني "جنوب غزة/3" عملية جراحية نوعية، حيث أن المستشفى يضم كوادر طبية وتمريضية من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية تخفيفاً لمعاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الحرب التي يشهدها القطاع.

 

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