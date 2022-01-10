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المستشفى الميداني الأردني غزة 69 يستقبل محافظ غزة

الإثنين، 10-01-2022 08:17 م

المستشفى الميداني الأردني غزة 69 يستقبل محافظ غزة

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الوكيل الاخباري - استقبل المستشفى الميداني الأردني غزة 69، اليوم الاثنين، محافظ غزة، إبراهيم أبو النجا وعدد من المرافقين، وذلك في إطار إدامة التواصل مع الأشقاء في قطاع غزة.

وأشاد محافظ غزة بالمواقف الأردنية المشرفة والكبيرة ممثلة بالجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني، دعماً للأهل في قطاع غزة وبمستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى الميداني الأردني للمرضى، مثمناً مكارم الأردنيين ووقوفهم الدائم والمستمر إلى جانب إخوانهم في غزة.

من جانبه، أكد قائد قوة المستشفى العقيد الركن أنور البشابشة، اعتزاز وفخر طواقم المستشفى بواجبهم في القطاع تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من رئيس هيئة الأركن المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، سعياً للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.

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