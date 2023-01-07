المستشفى الميداني الأردني غزة 73 يوزع مساعدات غذائية على أهالي القطاع

الوكيل الإخباري - وزّعت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 73، اليوم السبت، مساعدات غذائية سيرتها الهيئة الخيرية الهاشمية إلى وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية وعدد من الجمعيات الخيرية والأسر العفيفة في القطاع، وذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية في دعم أهالي غزة، وانطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية وبالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي.

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وقال قائد القوة العقيد الركن خالد السوالقة: "استمراراً لجهود الخير الهاشمية التي تحمل معها أسمى معاني المحبة والسلام لأهلنا في القطاع، قامت طواقم المستشفى الميداني الأردني بتوزيع طرود الخير المحملة بالمواد الغذائية للجمعيات الخيرية والأسر العفيفة، لتقديم يد العون والمساعدة وللتخفيف من معاناتهم".



وعبر أهالي القطاع ورؤساء الجمعيات الخيرية، من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على دعمه الموصول، واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية لما تقوم به من دور إنساني، داعين الله أن يحفظ القيادة الهاشمية وأن يسبغ على الأردن الخير والأمان.