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الخميس، 09-12-2021 03:17 م

المستشفى الميداني الأردني في غزة ينظم حملة للتبرع بالدم

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الوكيل الاخباري - نفذت مرتبات المستشفى الميداني الأردني في غزة، اليوم الخميس، حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى الشفاء في القطاع، تجسيداً لوحدة الدم الأردني الفلسطيني.

وقال قائد قوة المستشفى الميداني الأردني إن الحملة جاءت في إطار الدعم المتواصل والمستمر الذي تقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وإن هذه المبادرة من المستشفى جاءت كجزء من المسؤولية الاجتماعية من خلال إشراك طواقم المستشفى في هذا العمل النبيل الذي يرتكز على إنقاذ الحياة وما له من فوائد للمتبرع بالدم.

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