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الأحد، 23-06-2024 04:17 م

المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 يباشر أعماله

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الوكيل الاخباري - باشر المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 اليوم الأحد بتقديم خدماته الطبية والعلاجية بكامل التخصصات إلى الأهل في مدينة نابلس، مما يعكس الالتزام الإنساني والدعم المستمر من المملكة الأردنية الهاشمية للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده في خِضَمّ الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

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واستقبل المستشفى الذي يضم (9) تخصصات طبية ما مجموعه (800) حالة مرضية طارئة خلال فترة عيد الاضحى المبارك اشتملت هذه الحالات على أمراض مزمنة وحالات طارئة باطنية وعمليات جراحية صغرى، حيث تعمل الطواقم الطبية في المستشفى على مدار الساعة للحالات الطارئة بهدف توفير أفضل الخدمات الطبية.

 

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