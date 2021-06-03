المستشفى الميداني في غزة يبدأ برفع طاقته الاستيعابية







الوكيل الاخباري - قال مدير المستشفى الميداني في قطاع غزة الرائد الطبيب محمود السوالقة أن المستشفى بدأ برفع الطاقة الاستيعابية من خلال تجهيز غرفتي عمليات وغرفة عناية مركزة وقاعة جراحة رجال وأخرى نسائية بطاقة استيعابية ١٠ أسرة، إضافة إلى المستشفى الميداني المتنقل الذي وصل حديثاً والذي يحتوي على غرفة (Icu) فيها ٨ أسرة مجهزة بأحدث المواصفات الطبية، وقسم استقبال المرضى الذي يحتوي على ١٤ سريراً مجهزاً بكافة التجهيزات الطبية اللازمة والمزود بطاقم طبي وكادر تمريضي وفني لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين.