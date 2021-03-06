السبت 06-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

لبنان يتسلم الشحنة الرابعة من لقاح فايزر

البرلمان العربي يدين الانفجار في العاصمة الصومالية

هيئة تنظيم النقل تعلق دوامها غدا بسبب كورونا

الاردن يدين مقتل العشرات بتفجير مطعم بمقديشو

تفاصيل الحالة الجوية يوم الأحد

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يحذر من تفاقم الأزمة

%13.41 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية

كفرنجة: إطلاق مبادرة لمحاربة الظواهر السلبية

السبت، 06-03-2021 04:30 م

نتيجة للوضع الوبائي

المستشفيات الحكومية للحالات الطارئة فقط

وزارة الصحة 2)
وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - قرر وزير الصحة ،الدكتور نذير عبيدات، نظرا للوضع الوبائي وارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا، إغلاق العيادات الخارجية في عدد من مستشفيات وزارة الصحة الرئيسية وإلغاء العمليات المبرمجة فيها اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق ٧/٣/٢٠٢١.

وبيّن القرار، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" ، أن الخدمات الصحية المقدمة في تلك المستشفيات ستقتصر على استقبال الحالات الطارئة وصرف الأدوية الشهرية للأمراض المزمنة فقط.

اضافة اعلان

وتهيب وزراة الصحة بالمواطنين حسن التعاون وتفهم الوضع الوبائي الذي يتطلب الحرص، وذلك للمصلحة العامة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202124211829161630652

هيئة تنظيم النقل تعلق دوامها غدا بسبب كورونا

main_image6043a4e20b727

الاردن يدين مقتل العشرات بتفجير مطعم بمقديشو

32021685058239203256

%13.41 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

220212792343530816164

اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية

120211175734580866683

كفرنجة: إطلاق مبادرة لمحاربة الظواهر السلبية

أخبار متعلقة
220217161814784102601

عبيدات : الأردن يمر بمرحلة الانتشار المجتمعي

220211903717453711220

الهواري يعبر عن قلقه بشأن الوضع الوبائي بالمملكة

220211717437690630391

وزير الصحة : اجتماع للجنة الأوبئة بعد ارتفاع الاصابات

2202113212035299608974

طبيبان مصابان بسلالة كورونا البريطانية بحالة حرجة في المملكة

ط

استمرار ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

الحكومة تبحث في الوضع الوبائي الراهن