المستشفيات الحكومية للحالات الطارئة فقط

الوكيل الإخباري - قرر وزير الصحة ،الدكتور نذير عبيدات، نظرا للوضع الوبائي وارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا، إغلاق العيادات الخارجية في عدد من مستشفيات وزارة الصحة الرئيسية وإلغاء العمليات المبرمجة فيها اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق ٧/٣/٢٠٢١.



وبيّن القرار، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" ، أن الخدمات الصحية المقدمة في تلك المستشفيات ستقتصر على استقبال الحالات الطارئة وصرف الأدوية الشهرية للأمراض المزمنة فقط.

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وتهيب وزراة الصحة بالمواطنين حسن التعاون وتفهم الوضع الوبائي الذي يتطلب الحرص، وذلك للمصلحة العامة.

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