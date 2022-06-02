الخميس 02-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اجتماع لوزراء الصناعة للأردن والامارات ومصر لتفعيل الشراكة الصناعية التكاملية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

ورشة حول المسارات المهنية لخريجي كلية الصيدلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا

المركزي ينفذ أنشطة توعية وتثقيف مالي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا والشرقية العمانية

اطلاق مشروع تعزيز الزراعة المائية في الأغوار الشمالية

أمين عام التربية يكرم عددا من المدارس الحاصلة على جوائز

المستشفيات الخاصة تؤكد حرصها على التشاركية مع الوزارات والمؤسسات

فريق من اللاجئين السوريين يشارك في المسابقة الوطنية الأولى للسومو روبوت

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي

الخميس، 02-06-2022 07:55 م

المستشفيات الخاصة تؤكد حرصها على التشاركية مع الوزارات والمؤسسات

420225103922256422869


الوكيل الاخباري - أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، حرص الجمعية على التشاركية مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، وبما يحقق الأهداف المشتركة التي تصب بمصلحة الوطن والمواطنين، انطلاقاً من التزام الجمعية الدائم تجاه قطاع المستشفيات الخاصة والمجتمع.

وقال الدكتور الحموري، في تصريحات على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثورة المعدنية/ صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، اليوم الخميس، إن المذكرة تهدف إلى وضع إطار لآلية التعاون بين الجانبين لتنفيذ أية مشاريع مستقبلية بهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في المستشفيات ونشر التوعية بالخصوص.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

اجتماع لوزراء الصناعة للأردن والامارات ومصر لتفعيل الشراكة الصناعية التكاملية

62022119356379560599

ورشة حول المسارات المهنية لخريجي كلية الصيدلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا

620221223531613136507

المركزي ينفذ أنشطة توعية وتثقيف مالي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

62022120553477927985

بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا والشرقية العمانية

5202221233211399788933

اطلاق مشروع تعزيز الزراعة المائية في الأغوار الشمالية

w

أمين عام التربية يكرم عددا من المدارس الحاصلة على جوائز

أخبار متعلقة
62022118741872503763

الجيش : مقتل مهرب والقبض على آخر على الحدود الشرقية

اسعاف خاص

1219 حالة إسعافية مختلفة خلال 24 ساعة الماضية

w

يوم علمي وظيفي لكلية العلوم في جامعة اليرموك

الاردن اولا

الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد الاستقلال السادس والسبعين

WhatsApp Image 2022-05-24 at 12.46.30 PM

الملكية لحماية الطبيعة تشارك الأردنيين احتفالاتهم بعيد الاستقلال

657

افتتاح المؤتمر الأول لطلبة الدراسات العليا في مؤتة