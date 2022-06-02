المستشفيات الخاصة تؤكد حرصها على التشاركية مع الوزارات والمؤسسات

الوكيل الاخباري - أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، حرص الجمعية على التشاركية مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، وبما يحقق الأهداف المشتركة التي تصب بمصلحة الوطن والمواطنين، انطلاقاً من التزام الجمعية الدائم تجاه قطاع المستشفيات الخاصة والمجتمع.



وقال الدكتور الحموري، في تصريحات على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثورة المعدنية/ صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، اليوم الخميس، إن المذكرة تهدف إلى وضع إطار لآلية التعاون بين الجانبين لتنفيذ أية مشاريع مستقبلية بهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في المستشفيات ونشر التوعية بالخصوص.

اضافة اعلان