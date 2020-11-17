الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 17-11-2020 12:08 ص

المستشفيات الخاصة ترد على أمر الدفاع بوضع اليد على اي مستشفى كليا او جزئيا لاستقبال حالات كورونا

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان امر الدفاع رقم 23 الذي اصدره رئيس الوزراء وجاء ليفوض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليا أو جزئيا ومحتوياته، وتكليف إدارته والعاملين فيه بالاستمرار بتشغيله لاستقبال حالات فيروس كورونا المحولين من وزارة الصحة جاء بشكل مفاجئ وغير متوقع .

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واكد الحموري للوكيل الاخباري ان قطاع المستشفيات الخاصة كان منذ بدء الجائحة وما زال على اتم الاستعداد لتلبية كل ما تطلبه منه الحكومة دون اللجوء الى اصدار أمر الدفاع رقم 23 حيث فتح ابواب المستشفيات واستقبل حالات كورونا وتعامل بتشاركية مع وزارة الصحة .

 

من ناحية اخرى اكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات خلال مؤتمر صحفي ان اللجوء الى تنفيذ امر الدفاع 23 سيكون عند الحاجة اليه وفي الحالة الطارئة فقط مؤكدا ان العلاقة مع قطاع المستشفيات الخاصة تشاركية ولا يوجد اي توتر يسود تلك العلاقة . 

 

 


 




 

 


 

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