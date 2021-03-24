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الأربعاء، 24-03-2021 05:03 م

المستشفيات الخاصة تطالب الحكومة بإعارتها أجهزة عناية حثيثة

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الوكيل الاخباري - دعا نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، نائل زيدان، الحكومة، إلى "إعارة المستشفيات الخاصة بعضا من أجهزة العناية الحثيثة المتوفرة في مستودعاتها وبكميات كبيرة لديها وغير مستخدمة لأننا بحاجة لها".
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وأضاف: "معظم الطلب على العناية الحثيثة والمرضى ينتظرون أحيانا لساعات طويلة حتى تستطيع تأمينه لأن العناية الحثيثة تتطلب وجود أجهزة تنفس اصطناعي تساعد وبالتالي أي مستشفى إمكايناته محدودة"، وفق زيدان، الذي أشار إلى "شراء أجهزة من الخارج يتطلب أسابيع طويلة من الانتظار".


ووصف نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، نائل زيدان، الأربعاء، قرار الحكومة إعفاء الأكسجين الذي يستخدم لعلاج مرضى مصابين بفيروس كورونا من الضريبة العامة على المبيعات بـ"الخطوة الإيجابية"، مشيرا إلى أنها ستنعكس على فاتورة العلاج.

وشكر زيدان خلال حديثه لـ "المملكة"، "استجابة الحكومة على موضوع إلغاء ضريبة المبيعات البالغة 16% على مادة الأكسجين"، وهو أمر "أثارته الجمعية منذ أكثر من 10 أيام".

 




 

 


 

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