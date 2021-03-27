السبت 27-03-2021
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السبت، 27-03-2021 07:11 م

المستشفيات الخاصة تناشد الحكومة تأجيرها أجهزة التنفس

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة، إن النقابة شكلت فرقا للتقصي الوبائي، إضافة إلى المبادرات التي نفذها أعضاؤها من القطاعين العام والخاص، وما زالت تقدم جهودا استثنائية للحفاظ على الصحة العامة ومحاربة وباء كورونا.
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ولفت نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل المصالحة، إلى أن نسبة استغلال أجهزة التنفس معظم المستشفيات الخاصة كبيرة جدا، مناشدا الحكومة إعارة أو تأجير أجهزة التنفس في مستودعاتها لمساعدة المرضى الذين يطلبون الخدمة على حسابهم الشخصي.


 




 

 


 

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