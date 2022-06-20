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الإثنين، 20-06-2022 09:45 ص

المستشفيات الخاصة تنفي رفع أسعار خدماتها

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

نفى رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة في الأردن.اضافة اعلان


وقال الحموري لـ"الوكيل الإخباري"، إن المستشفيات الخاصة لم ترفع أسعارها على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى وجود ارتفاعات في أسعار المستلزمات الطبية وفي أجور العاملين والكلف التشغيلية بشكل ملحوظ إلا أن المستشفيات الخاصة لم ترفع أسعار خدماتها حتى الآن.

وبيّن الحموري أن الأسعار في المستشفيات الخاصة ثابتة منذ 22 عاما على الرغم من التطورات التي طرأت على الأسعار والارتفاعات الكبيرة على الطاقة والأجور والكلف التشغيلية المختلفة.

وكان مواطنون اشتكوا مؤخرا من ارتفاع كلف العلاج في المستشفيات الخاصة، ووجود فروقات بالفواتير عما كانت عليه سابقا.

 




 

 


 

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