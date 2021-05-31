الإثنين 31-05-2021
الوكيل الاخباري

الهواري : من المبكر الحديث عن خلع الكمامة في الأردن

وزير الصحة يوضح حول موجة ثالثة لكورونا بالاردن

التربية: تمديد فترة التقدم للنقل الخارجي للمعلمين

الصحة: السماح لمتلقي لقاح كورونا التبرع بالدم بعد شهر من أخذ الجرعة الثانية

شاهد فيديو صادم في اربد .. على مكتب وزير الصحة !

سيدة تشعل النار في نفسها بعمان

الحنيطي لـ الوكيل : مستشفى عسكري ثانٍ خلال شهر في غزة

مصر تخصص مستشفيات لعلاج مصابي الفطر الأسود

طبيب يوجه نصيحة للحكومة لكبح جماح كورونا

تمديد احتجاز المعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال إلى الأربعاء

الإثنين، 31-05-2021 01:11 م

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - اسماء

الجيش 2


الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية أن الضباط وضباط الصف والأفراد الذين استحقوا الحصول على القرض من صناديق الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2021 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان.

اضافة اعلان
 

الرابط - اسماء


 




 

 


 

إقرأ ايضا
907c593c-cfda-474e-af93-23ea3a494fb7

الهواري : من المبكر الحديث عن خلع الكمامة في الأردن

1 (26)

وزير الصحة يوضح حول موجة ثالثة لكورونا بالاردن

التربية

التربية: تمديد فترة التقدم للنقل الخارجي للمعلمين

لقاح

الصحة: السماح لمتلقي لقاح كورونا التبرع بالدم بعد شهر من أخذ الجرعة الثانية

1 (22)

شاهد فيديو صادم في اربد .. على مكتب وزير الصحة !

حخ

الحنيطي لـ الوكيل : مستشفى عسكري ثانٍ خلال شهر في غزة

أخبار متعلقة
520212124433132977305

الجيش ينفي الأخبار المتداولة بنقل عدد من مرتبات القوات المسلحة إلى المستشفيات بعد تلقيهم لقاح كورونا