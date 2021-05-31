المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - اسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية أن الضباط وضباط الصف والأفراد الذين استحقوا الحصول على القرض من صناديق الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2021 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان.

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