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الثلاثاء، 27-10-2020 10:08 ص

المستقلة للانتخابات: 80 بلاغ مخالفة مال أسود و 500 تتعلق بالدعاية

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني ان هنالك ارتفاع يومي في المخالفات الانتخابية كلما اقتربنا من موعد الانتخابات، وذلك بحكم المنافسة.
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وبين المومني ان الهيئة تعاملت مع 80 بلاغ لمخالفة المال الأسود، كما تعاملت الهيئة مع 500 مخالفة تتعلق بالدعاية الانتخابية.

وأشار الى انه تم إحالة 15 قضية الى الادعاء العام، واحالة قضايا أخرى الى الامن العام لغايات المزيد من التحقيق.

وأشار الى وجود تعاون كبير بين الهيئة والأجهزة الأمنية وخصوصا في قضايا المال الأسود ، وان الأساس هو المواطن الذي يجب ان يرفض هذه الظاهرة.

 




 

 


 

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