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الخميس، 01-09-2022 02:21 م

المستقلة للانتخاب: آن الأوان للطالب الجامعي أن يمارس العمل الحزبي

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، الخميس، إنه آن الأوان للطالب الجامعي أن يمارس العمل الحزبي وينتمي إلى الأحزاب السياسية الأردنية، بحرية وديمقراطية دون الشعور بهاجس الخوف، باعتبار أن العمل الحزبي أصبح جزءا من الحياة العامة في الأردن.

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وجاء ذلك خلال لقائه أعضاء جمعية خريجي الجامعات الأمريكية بحضور رئيس الجمعية مروان كمال ونائب الرئيس عزت جرادات.

 

وأكد المعايطة على "أننا اليوم نعيش مرحلة انتقالية في التحول نحو العمل الجماعي البرامجي من خلال الأحزاب السياسية بدلا من العمل الفردي، وأن الاحزاب هي مؤسسات وطنية تسهم في تنمية المجتمعات وتساعد على استقرارها".


وقال المعايطة: إن تعريف الديمقراطية اليوم هي حق الناخب في اختيار من يمثله بحرية ونزاهة وقناعة، ضمن برامج عملية واضحة تقوم على التنوع والتعددية وقبول الآخر وسيادة القانون، وأن دعوة جلالة الملك إلى وجود بيئة تشريعية تشجع العمل الحزبي لضمان تشكيل أحزاب برامجية واقعية، هي المحفز الأكبر للانخراط في الحياة السياسة.


كما أكد المعايطة حرص جلالة الملك على تغيير شكل إدارة الدولة اليوم، من خلال زيادة المشاركة السياسية وخصوصا الشباب، وان يكون الحوار هو الأساس لإقناعهم بالمشاركة السياسية والانطلاق نحو مرحلة جديدة من مراحل العمل والبناء والإنجاز.




 




 

 


 

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