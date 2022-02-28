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الإثنين، 28-02-2022 08:52 ص

المستقلة للانتخاب: أكثر من 200 مخالفة انتخابية

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الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني،الاثنين، إن مرحلة الطعون في قوائم المرشحين الأولية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان تأتي من باب الشفافية المتعلقة بالانتخاب، وهو حق أعطاه القانون للناخبين.

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أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء مرحلة الطعون في قوائم المرشحين الأولية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق (28/2/2022) و(1 _ 2/3/2022).


وأضاف في تصريح لـ"المملكة" أن عملية الطعون تكون لدى المحكمة، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء مرحلة الطعون هنالك 3 أيام كمهلة للمحاكم للنظر بالطعون وبعدها ترد قرارات المحاكم للهيئة والتي بدورها ستعكس القرارات بالجدول النهائي للمترشحين ليصبح جدول المرشحين نهائيا.


وبخصوص تسجيل مخالفات تتعلق بالعملية الانتخابية قال المومني إنها تجاوزت الـ 200 مخالفة منها ما يتعلق بالدعاية الانتخابية، ومنها مخالفات جسيمة هي قيد التحقيق وتجاوزت العشر، والقضاء هو الذي يقرر.



 




 

 


 

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