“المستقلة للانتخاب”:إغلاق باب الترشح للانتخابات

الوكيل الاخباري -

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اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب مساء الخميس عن اغلاق باب الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر وذلك مع انتهاء ساعات الدوام الرسمي، وبينت الهيئة أن عدد القوائم الانتخابية التي تقدمت بطلبات ترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر لليوم الثالث والاخير للترشح ( 44 ) قائمة فيما بلع عدد المتقدمين بطلبات الترشح ( 230 ) ، ليصبح اجمالي عدد القوائم المتقدمة بطلبات ترشح على مدار ثلاثة ايام ( 295 ) قائمة، فيما بلغ اجمالي عدد المتقدمين بطلبات الترشح في هذه القوائم (1717) متقدما ومتقدمة.وتوزعت طلبات القوائم المقدمة في اليوم الاخير للترشح على النحو التالي:العاصمة :- الاولى ( 2 ) والثانية ( 2 ) والثالثة ( 7 ) والرابعة ( 1) والخامسة ( 0 ) والبلقاء ( 0 ) والزرقاء الاولى ( 5) والزرقاء الثانية ( 1 ) ومادبا ( 5 ) وبدو الشمال (1) وبدو الوسط (0 ) وبدو الجنوب (0) واربد الاولى ( 3 ) واربد الثانية ( 2 ) واربد الثالثة ( 3 ) واربد الرابعة (1 ) و المفرق (1 ) وجرش ( 2 ) وعجلون (3 ) والكرك (1 ) والطفيلة ( 2 ) ومعان (2) والعقبة (0) .ويذكر ان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد ايام السادس والسابع والثامن من تشرين اول الحالي موعد للترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.