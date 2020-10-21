المستقلة للانتخاب : إنتهاء مدة استقبال طلبات الاعتماد للمراقبين المحليين والدوليين

الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إنتهاء المدة الزمنية المخصصة لاستقبال طلبات الاعتماد للمراقبين المحليين والدوليين لمراقبة الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، مع انتهاء دوام يوم امس الثلاثاء الموافق 20/10/2020.



حيث تقدمت (٤٧) جهة رقابية محلية، اعتمد منها ( ٣١) جهة انطبقت عليها الشروط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين ولم تستكمل ( ١٦) جهة رقابية الشروط الخاصة باعتماد المراقبين المحليين.



وفيما يخص اعتماد المراقبين الدوليين فقد تقدمت فعليا (٢٢) جهة رقابية بطلبات اعتماد للهيئة المستقلة للانتخاب قبل منها (١٨) طلبا ورفض طلبين لعدم مطابقة التعليمات وطلبين آخرين لجهتين لم تستكمل الأوراق الثبوتية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين .

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ويذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب كانت قد أعلنت عن فتح باب الاعتماد للمراقبة على الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر للمراقبين المحليين من تاريخ 5/8/2020 ولغاية تاريخ 2020 /10 /20. وللمراقبين الدوليين من تاريخ 16/8/2020 ولغاية 2020 /10 /20.



