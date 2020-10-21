الأربعاء 21-10-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يشكل لجنة للتنبؤ بمنحنى كورونا - اسماء

العراق: 52 وفاة و3667 اصابة بكورونا

نقابة المقاولين تعلق الدوام لإصابة أحد موظفيها بكورونا

سلطنة عُمان: 451 إصابة بكورونا

مجلس الوزراء يقرّ الخطّة الوطنيّة لعناصر التراث الثقافي غير المادّي

رئيس الوزراء والوزراء يوقّعون ميثاق الشرف لقواعد السلوك والإفصاح عن تضارب المصالح

وزارة البيئة تعتذر عن استقبال المراجعين بسبب إصابات بكورونا

قطر: وفاة و266 إصابة جديدة بكورونا

الشواربة يوعز بمراعاة دوام الأمهات وعدم المساس برواتبهن

وزير الزراعة يزور نقابة الأطباء البيطريين




الأربعاء، 21-10-2020 04:53 م

المستقلة للانتخاب : إنتهاء مدة استقبال طلبات الاعتماد للمراقبين المحليين والدوليين

10202019191411612933453


 الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إنتهاء المدة الزمنية المخصصة لاستقبال طلبات الاعتماد للمراقبين المحليين والدوليين لمراقبة الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، مع انتهاء دوام يوم امس الثلاثاء الموافق 20/10/2020.

 حيث تقدمت (٤٧)  جهة رقابية محلية، اعتمد منها ( ٣١) جهة انطبقت عليها الشروط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين ولم تستكمل ( ١٦) جهة رقابية الشروط الخاصة باعتماد المراقبين المحليين. 

وفيما يخص اعتماد المراقبين الدوليين فقد تقدمت فعليا (٢٢) جهة رقابية بطلبات اعتماد للهيئة المستقلة للانتخاب قبل منها  (١٨) طلبا ورفض طلبين لعدم مطابقة التعليمات  وطلبين آخرين  لجهتين لم تستكمل الأوراق الثبوتية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين .

اضافة اعلان

ويذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب كانت قد أعلنت عن فتح باب الاعتماد للمراقبة على الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر للمراقبين المحليين  من تاريخ 5/8/2020 ولغاية تاريخ 2020 /10 /20. وللمراقبين الدوليين من تاريخ 16/8/2020 ولغاية 2020 /10 /20.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020202018116794510447

وزير الصحة يشكل لجنة للتنبؤ بمنحنى كورونا - اسماء

10202020135840803958011

نقابة المقاولين تعلق الدوام لإصابة أحد موظفيها بكورونا

10202018162933361057623

مجلس الوزراء يقرّ الخطّة الوطنيّة لعناصر التراث الثقافي غير المادّي

1020201915553220015576

رئيس الوزراء والوزراء يوقّعون ميثاق الشرف لقواعد السلوك والإفصاح عن تضارب المصالح

10202021102739632369689

وزارة البيئة تعتذر عن استقبال المراجعين بسبب إصابات بكورونا

10202011173619712650098

الشواربة يوعز بمراعاة دوام الأمهات وعدم المساس برواتبهن

أخبار متعلقة
10202012165359225359103

ايعاز من رئيس الوزراء لجميع الوزارات والدوائر الحكومية

10202011155340497474825

المستقلة للانتخاب تتسلم قرارات الطعون المتعلقة بطلبات الترشح للانتخابات النيابية

1020201416367674261688

الخصاونة يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

102020720572316341690

توضيح هام من الهيئة المستقلة للانتخاب

9

المستقلة للانتخاب تجري تقييما لمدخلي البيانات

920202216132209884575

المستقلة للانتخاب تلتقي ذوي الاحتياجات الخاصة في المفرق