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الأربعاء، 04-11-2020 05:37 م

المستقلة للانتخاب : احالة قضيتي مال فاسد الى المدعي العام

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الوكيل الاخباري - اعلن الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني قضيتين جديدتين الى المدعي العام تتعلقان بالاستخدام الفاسد في المال للتأثير على الناخبين في العملية الانتخابية .
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وبيّن المومني ان القضية الاولى تتعلق بمتابعة لجنة المخالفات الانتخابية لعدد من الفيديوهات لمجموعة من الوسطاء لصالح احد المرشحين في الدائرة الانتخابية لعمان الاولى ، حيث تم احالة المرشح وكافة الوسطاء الموجودين في الفيديوهات بعد التحقق من شخصياتهم الى المدعي العام ,

أما القضية الثانية فتتعلق بمتابعة لجنة المخالفات الانتخابية لفيديوهات لاحد الوسطاء يقوم بعمل وساطة لشراء الاصوات لصالح احد المرشحين في الدائرة الانتخابية المفرق حيث تم احالته بعد التحقق من شخصيتة هو والمرشح الى المدعي العام المختص .

 




 

 


 

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