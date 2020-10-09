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الجمعة، 09-10-2020 11:34 ص

رقم مجاني خاص

المستقلة للانتخاب : استقبال الاستفسارات والشكاوى خلال الحظر

هي
الهيئة المستقلة للانتخاب


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب الجمعة، عن استمرار  استقبال  الاستفسارات والشكاوى من خلال مركز الاتصال الخاص بالهيئة  على الرقم المجاني 117100، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها. 

كما أكدت الهيئة استمرار خدمة الاستعلام عن مركز الاقتراع والفرز آلياً من خلال الاستعلام عبر الرسائل النصية على الرقم المجاني 94455.

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