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الخميس، 09-03-2023 12:26 م

المستقلة للانتخاب: الأحزاب هي الأساس في المسار السياسي

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أن العمل الحزبي هو أساس نجاح المسار السياسي والذي أصبح يشكل رؤية الدولة الأردنية.

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وقال المعايطة أنه تشرف قبل أيام بلقاء جلالة الملك، وأن جلالته قد شدد على ضرورة الاستمرار في مسار التحديث السياسي، بالإضافة الى تحفيز الشباب على المشاركة السياسية من خلال الانتخابات والانخراط في الأحزاب.


وبين أنه وبحسب قانون الانتخاب الجديد فقد تم إنشاء دائرة وطنية تتكون من (41) مقعدا مخصصة للأحزاب، وبنسبة تصل الى (30%) من مجلس النواب القادم (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل الى (50%) من مجلس النواب (الحادي والعشرين)، ثم تستقر على (%65) في مجلس النواب (الثاني والعشرين)، مما يعزز عملية الانتقال من العمل الفردي الى العمل الجماعي، وتشكيل أغلبية حزبية داخل البرمان وصولا الى حكومات برلمانية.


وأضاف أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم حاليا بحملات توعية وتثقيف، بوسائل وأدوات متعددة من ضمنها برنامج أنا أشارك في الجامعات، والذي يشكل فرصة حقيقية للشباب للإنخراط والمشاركة في كافة مراحل العملية الانتخابية، ودمج الشباب الأردني في الجامعات في الحوار العام بالإضافة الى التعريف بقانوني الانتخاب والأحزاب وضمانات النزاهة المتبعة في إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب، وإدارتها للعملية الانتخابية.


كما كشف المعايطة أنه سيكون هنالك تعاون مع جميع مؤسسات الدولة الأردنية بما فيها وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب يتضمن إدخال  منهاج لتطوير الفكر السياسي مخصص للصفوف (10+11) لتعريفهم بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، ومساعدتهم على تطبيق هذا الفكر من خلال ممارسة العمل الحزبي.

وفيما يتعلق بجداول الناخبين قال المعايطة إن الهيئة نشرت على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين، والتي اعتمدت فيها على مكان الإقامة فقط وذلك حسب القانون الحالي، مبينا أنه من يرغب بتعديل بياناته عليه مراجعة دائرة الأحوال المدنية، مرفقاً الأوراق الثبوتية التي تعزز طلبه.

وأوضح أن الهيئة استحدثت مؤخرا وحدة تمكين المرأة، بهدف تمكين المرأة سياسيا وتعزيز مشاركتها في الانتخاب والأحزاب، مع التأكيد على ضرورة خلق بيئة داعمة لها وتغيير الثقافة المجتمعية والصورة النمطية  التي تكونت في الماضي حول المرأة، والعمل على تذليل كافة العقبات  التي تحول دون اثبات ذاتها على كافة المستويات.

 




 

 


 

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