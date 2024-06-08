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السبت، 08-06-2024 08:50 م

المستقلة للانتخاب: الأحوال المدنية تعد جداول الناخبين حسب مكان الإقامة

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الوكيل الإخباري - أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن إعداد جداول الناخبين يتم من خلال دائرة الأحوال المدنية والجوازات بناء على مكان الإقامة الدائم.

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ولفتت في بيان، اليوم السبت، إلى أن دائرة الأحوال المدنية هي من تتولى إعداد جداول دوائر البادية حسب أسماء العشائر الواردة في نظام تقسيم الدوائر الانتخابية تطبيقاً للفقرة (ج) من المادة (4) من قانون الانتخاب النافذ، وينظر في الاعتراضات الشخصية وأي تصويب عليها من قبل الأحوال المدنية بالتنسيق مع مستشارية العشائر.


وبينت الهيئة بأنها قامت بعرض جداول الناخبين الأولية، وفقا لأحكام القانون في الثاني من حزيران الماضي، وإتاحتها للناخبين للاعتراض الشخصي لدي الأحوال أو للاعتراض على الغير لدى لجان الانتخاب.


وكانت الهيئة أكدت مؤخرا أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات استقبلت 2372 اعتراضا شخصيا على بيانات ناخبين في جداول الناخبين الأولية.


وأشارت إلى أن عدد الاعتراضات المقبولة وصل إلى 1286 اعتراضا، والمرفوضة بلغ 37، في حين أن 1049 طلبا ما زالت قيد الدراسة.

 




 

 


 

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