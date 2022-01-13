المستقلة للانتخاب: الانتخابات في موعدها.. وتأجيلها مرتبط بالوضع الوبائي

الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن الهيئة ستنتهي من نشر الجداول النهائية للناخبين بتاريخ 31 كانون ثاني الجاري.

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وأضاف المومني لـ"الوكيل الإخباري"، أن الهيئة تقوم بتصويب الجداول النهائية عن طريق عكس قرارات المحاكم فيها بناءً على الاعتراضات المقدمة من الناخبين.

وأشار إلى أن الهيئة ستبدأ باستقبال طلبات الترشح في 7 و8 و9 من شهر شباط المقبل، على أن تخضع للتدقيق قبل الموافقة عليها أو رفضها.

وبيّن المومني أن طلبات المرشحين تمر بنفس مراحل إعلان جداول الناخبين النهائية من حيث تقديم الاعتراضات والطعون لدى محاكم البداية قبل اعتمادها.

وأوضح أن الهيئة لديها صلاحية تأجيل الانتخابات بناءً على الوضع الوبائي وهي قادرة على إجرائها ضمن الضوابط والاشتراطات الصحية في موعدها المحدد كما في الانتخابات الأخيرة.

وشدد على أن قرار الهيئة مرتبط بما توصي به لجنة الأوبئة والحكومة.

وأكد المومني أن الهيئة تسير اليوم باتجاه إجراء الانتخابات المزمع إجراؤها في 22 آذار المقبل وفي حال تغير الوضع الوبائي يمكن تأجيلها لموعد آخر يحدد لاحقا.