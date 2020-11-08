المستقلة للانتخاب: الرقابة على الانتخابات إحدى ضمانات النزاهة

الوكيل الاخباري -

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أكد الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، أن الهيئة على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات للجهات الرقابية المشاركة في الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، والتي ستجرى يوم بعد غد الثلاثاء.وبين المومني أن الرقابة على الانتخابات هي أداة من أدوات الالتزام بالإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية للحفاظ على سلامتها وضمان نزاهتها، موضحا أن المراقبين والإعلاميين والصحفيين المحليين والدوليين ومندوبي المرشحين تبدأ رقابتهم على الانتخابات ما قبل فتح الصناديق في الساعة السابعة صباحا مرورا بكافة مراحل العملية الانتخابية من اقتراع وفرز وتجميع النتائج وصولا إلى مرحلة الإعلان عن النتائج النهائية.