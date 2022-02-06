الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

إغلاق مستودعين لديهما مستحضرات منتهية الصلاحية في عمان

تعميم تعليمات منح مكافآت وحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات

الطاقة والمعادن: 580914 مسجل على منصة دعم الكهرباء

توقعات أولية بتساقط الثلوج خلال المنخفض القادم

ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي إلى 59 %

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ 26 ألف أسرة الشهر الماضي

توضيح من التعليم العالي حول موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

المستقلة للانتخاب: بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات المقبلة الاثنين

مركز الاتصال الوطني يتلقى نحو 4 ملايين مكالمة واستفسار العام الماضي

الأرصاد: زخات مطرية وتحذير من الضباب اليوم الاحد

الأحد، 06-02-2022 11:19 ص

المستقلة للانتخاب: بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات المقبلة الاثنين

M63A9728 - Copy


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022 اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 7 شباط الجاري.

وقالت الهيئة لـ"الوكيل الإخباري"، إن مدة استقبال الطلبات ستستمر لمدة 3 أيام.

وأضافت أن طلبات الترشح ستخضع للتدقيق وتقديم الطعون لدى المحاكم المختصة في حال رفض أي منها قبل اعتمادها بشكل نهائي.

اضافة اعلان

 

يشار إلى أن انتخابات مجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان والمجالس البلدية ستجرى في 22 آذار المقبل، بحسب ما أعلنه مجلس مفوضي الهيئة.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
156041_27_1468997365

منع تقديم الأطعمة والمشروبات داخل المقرات الانتخابية

إغلاق 2

إغلاق مستودعين لديهما مستحضرات منتهية الصلاحية في عمان

إدراة محلية

تعميم تعليمات منح مكافآت وحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات

czo2NjoiaHR0cHM6Ly93d3cudGhhcWZueS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDEvaW1hZ2VzLTMtMy5qcGVnIjs=

الطاقة والمعادن: 580914 مسجل على منصة دعم الكهرباء

3-gavel-dreamstime_1437513

جنايات الكرك ترفع عقوبة سارقين كررا جرائمهما إلى 4 سنوات ونصف

0L5A0093 - Copy

ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي إلى 59 %

أخبار متعلقة
12202120112252559573595

الامانة: جميع الطرق والأنفاق والجسور في عمّان سالكة

IMG_3823

الأمانة: لا إغلاقات في الأنفاق وجميع الطرق سالكة

M63A9710

المستقلة للانتخاب: الانتخابات في موعدها.. وتأجيلها مرتبط بالوضع الوبائي

1220211873358509799336

13884 اعتراضا على جداول الناخبين الأولية

1c6a6470-ee8c-4af5-8c4e-ba0519c86295

3 مجمعات تجارية بـ4 ملايين دينار في عمان

M63A9728 - Copy

الهيئة المستقلة: إنهاء إعداد جداول الناخبين.. ونملك حق تأجيل الانتخابات