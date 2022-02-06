المستقلة للانتخاب: بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات المقبلة الاثنين

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022 اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 7 شباط الجاري.



وقالت الهيئة لـ"الوكيل الإخباري"، إن مدة استقبال الطلبات ستستمر لمدة 3 أيام.



وأضافت أن طلبات الترشح ستخضع للتدقيق وتقديم الطعون لدى المحاكم المختصة في حال رفض أي منها قبل اعتمادها بشكل نهائي.

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يشار إلى أن انتخابات مجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان والمجالس البلدية ستجرى في 22 آذار المقبل، بحسب ما أعلنه مجلس مفوضي الهيئة.









