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الأحد، 02-10-2022 04:59 م

المستقلة للانتخاب تباشر التدقيق على سجلات غرف التجارة

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الوكيل الإخباري - أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن لجان الاشراف المشكلة في غرف التجارة من قبل الهيئة، لإدارة انتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية، قد باشرت التدقيق على المؤسسات التجارية المدرجة ضمن الجداول التي استلمتها الهيئة من قبل الغرف التجارية، والتي تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في نظام غرف التجارة والمتعلقة برأس مال وتاريخ الانتساب وتسديد الرسوم على أن يتم إبراز رخصة مهن سارية المفعول لغايات الانتخاب.اضافة اعلان


وبينت الهيئة أنه تستمر عملية التدقيق والتحقق من قبل لجان الإشراف لغاية 16/10/2022، على أن تتولى اللجان الجداول الأولية لمن يحق له الانتخاب على موقع الهيئة الالكتروني  وفي الغرف التجارية.

وسبق أن حددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم الجمعة الموافق 28/10/2022 موعدا  لاستقبال الاعتراضات على الجداول الأولية لانتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حيث يحق لكل مؤسسة لم يدرج اسمها في الجداول الأولية للناخبين، أو وجدت خطأ في البيانات الخاصة بها أن تتقدم بطلب خطي الى لجنة الاشراف في الغرف التجارية لإدراج اسمها في الجدول او لتصحيح الخطأ في بياناتها او للاعتراض على تسجيل غيرها في تلك الجداول حسب النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية، على أن تقوم بإرفاق الأوراق والوثائق والبيانات التي تثبت صحة اعتراضها، وذلك خلال ثلاثة أيام وفقا لنظام غرف التجارة.

 




 

 


 

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