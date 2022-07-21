المستقلة للانتخاب تبدأ بعقد سلسلة لقاءات توعوية للشباب

الوكيل الإخباري - بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب بعقد سلسلة لقاءات توعوية ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء، التي تقيمها وزارة الشباب في مختلف محافظات المملكة، بهدف زيادة وعي الشباب بالحياة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص.

اضافة اعلان



وتستهدف الهيئة، خلال لقاءاتها، التي بدأت اليوم الخميس، من لواء الرمثا، الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما، وذلك بحسب بيان الهيئة، الذي أشار إلى أن اللقاءات تأتي في إطار التشاركية والانفتاح على شركاء العملية الانتخابية.



وتهدف اللقاءات، وفقا للناطق الإعلامي باسم الهيئة محمد الرواشدة، إلى تمكين الشباب سياسيا من خلال تعريفهم بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، واطلاعهم على أبرز مستجدات قانوني الانتخاب والأحزاب، إضافة إلى التسلسل الزمني لبدء العملية الانتخابية من لحظة صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات حتى مرحلة إعداد النتائج، والتعريف بضمانات النزاهة التي تتبعها الهيئة في العمليات الانتخابية.



وبين الرواشدة أن الهيئة حرصت على مشاركة الشباب في العملية الانتخابية بمراحلها كافة؛ بهدف تهيئتهم للانخراط في الحياة السياسية مستقبلا وتعزيز الانتماء وتدريبهم على العمل التطوعي في إطار مؤسسي.



وأضاف أن الهيئة تعمل وباستمرار على بناء قدرات العاملين معها ومن ضمنهم فئة الشباب المتطوعين وغرس ثقافة ومفهوم العمل التطوعي من خلال مشاركتهم في مرحلة التسجيل والترشح وحملات التوعية والتثقيف ويوم الاقتراع.



وأشار الرواشدة إلى أن الهيئة تعمل على إعداد فريق من المدربين المعتمدين والمتخصصين في العمل الشبابي وتأهيل الشباب للتعامل مع ذوي الإعاقة من خلال تدريبات متخصصة لتمكنهم من ممارسة حقهم والمشاركة بالعملية الانتخابية بسهولة ويسر.



