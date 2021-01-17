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الأحد، 17-01-2021 02:49 م

المستقلة للانتخاب تحدد يوم 27 شباط موعدا لإجراء انتخابات صناعة إربد

المستقلة


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن فتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين لانتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة إربد (إعادة - 2021) والمقرر إجراؤها يوم السبت  27/2/2021.
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ودعت الهيئة كافة المؤسسات الراغبة في المشاركة في عملية المراقبة زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لتعبئة النماذج الخاصة بالاعتماد، اعتبار من اليوم الاحد الموافق 17/1/2021   ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 21/1/2021.

وأكدت الهيئة حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وسعيها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المراقبين من مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يتوافق مع التشريعات الأردنية والممارسات الدولية الفضلى.


 




 

 


 

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