المستقلة للانتخاب تحيل ملف فيديو اوراق اربد الاولى للقضاء

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





بناء على ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام و وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر احد الاشخاص وبحوزته اوراق اقتراع تخص الدائرة الانتخابية الاولى في محافظة اربد، توجه فريق من الهيئة المستقلة للانتخاب صباح اليوم للتحقق فورا من صحة مضمون الفيديو، وقام الفريق بمقابلة اصحاب العلاقة بمن فيهم ناشر الفيديو.واذ يؤكد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ثقته الكاملة بسلامة كافة اجراءات العملية الانتخابية وبضمنها عمليات الاقتراع والفرز وصولًا الى اعلان النتائج الاولية والنهائية؛ ولأن نشر الفيديو قد تسبب بإثارة بعض اللغط ومحاولة التشكيك بصحة اجراءات وتعليمات الهيئة؛ فقد قرر المجلس احالة الملف الى القضاء.