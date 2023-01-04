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الأربعاء، 04-01-2023 01:58 م

المستقلة للانتخاب تدعو الأحزاب إلى تصويب أوضاعها وفق القانون

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
دعت الهيئة المستقلة للانتخاب، الأحزاب القائمة في الأردن إلى تصويب أوضاعها وفقا لقانون الأحزاب لسنة 2022 قبل تاريخ 2023/5/15.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم الهيئة محمد خير الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن 8 أحزاب تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها أو الدمج فيما بينها، ثلاثة منها استكملت الإجراءات وقامت بعقد المؤتمر التأسيسي لها.

وأضاف الرواشدة أن حزبين قاما بتقديم طلبات للتأسيس، فيما تنظر الهيئة حاليا بطلبين لتأسيس أحزاب جديدة.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت طلبات من حزبين لغايات دمجهما مع حزب قائم وتصويب أوضاعها القانونية ضمن المدة المحددة.

وبيّن الرواشدة أن الأحزاب التي لم تصوب أوضاعها قبل 2023/5/15 فإنها تعتبر فاقدة للترخيص وعليها التقدم بطلبات جديدة للترخيص وتصويب أوضاعها ضمن القانون الساري وذلك لضمان حقها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة ضمن القائمة الحزبية.

يشار إلى أنه يوجد في الأردن نحو 56 حزبا مرخصا وفق القانون القديم.

 




 

 


 

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