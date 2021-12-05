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الأحد، 05-12-2021 03:32 م

المستقلة للانتخاب تُراجع بند التأمينات في التعليمات التنفيذية

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الوكيل الاخباري - قالت الهيئة المستقلة للانتخاب، إنها تابعت الحوار الدائر عبر عدد من وسائل الإعلام والجهات الرقابية بخصوص مبلغ التأمينات المقر في التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

وأكدت في بيان اليوم الأحد، أنه وايمانا من الهيئة بأهمية الانفتاح على جميع الشركاء والاستماع الى ملاحظاتهم، فإن الهيئة بصدد مراجعة المادة (15/أ) من هذه التعليمات والمتعلقة بالتأمينات، حرصا منها على العدالة الانتخابية وبما يضمن تعزيز مشاركة الفئات كافة، وفق القانون بما ينعكس ايجابا على المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة.

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