المستقلة للانتخاب ترفض طلبات ( 11 ) مرشحا

الوكيل الاخباري -

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قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رفض ( 11 ) طلب ترشح لأسباب مختلفة تم تبليغهم بها وفق الأصول ليتسنى لمن يرغب منهم الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ ( الاحد والاثنين والثلاثاء من ١١ - ١٣ / ١٠) مرفقا الطعن بيينات واضحة ومحددة حسب نص القانون؛ حيث ستقوم المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا.علما أن الهيئة ستقوم بنشر كافة اسماء المترشحين بعد الفصل في الطعونات من قبل محكمة الاستئناف ليتسنى للناخبين الاعتراض ولمدة ثلاثة أيام لدى محكمة الاسئناف .كما أقرّ المجلس أسماء ورموز القوائم الانتخابية وفق ما نصت عليه التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح، حيث قبلتها جميعها باستثناء اسماء ( 9) و ( 8 ) رموز لقوائم تم الطلب من مفوضي القوائم استبدال الاسم أو الرمز مع شرح الاسباب لهم .