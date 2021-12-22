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الأربعاء، 22-12-2021 07:23 م

المستقلة للانتخاب تصدر دليل العدالة الانتخابية

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 الوكيل الاخباري - أصدرت الهيئة المستقلة للانتخاب دليل العدالة الانتخابية، و"ذلك من منطلق إيمان الهيئة بأن تدعيم البناء الديمقراطي يرتكز على توافر نظام فصل في قضايا النزاعات الانتخابية والضمانات القانونية والإجرائية المتعلقة بها كحجر أساس"، بحسب ما أعلنت الهيئة.

ووفق الهيئة، يهدف الدليل الى نشر الوعي القانوني بالعملية الانتخابية بمراحلها كافة، بطريقة تكفل توافق كل عمل أو إجراء أو قرار متصل بالعملية الانتخابية مع الدستور والقانون والمعاهدات الدولية والتشريعات والأنظمة النافذة.

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