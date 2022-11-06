المستقلة للانتخاب تطلق "الأسبوع السياسي" في الجامعات

الوكيل الإخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب فعاليات مشروع الأسبوع السياسي من الجامعة الأردنية ليطبق في باقي الجامعات الرسمية والخاصة.

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ويأتي المشروع بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، وتحت رعاية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، ويهدف إلى توعية الطلبة بمخرجات منظومة التحديث السياسي، وتسليط الضوء على أبرز مستجدات قانوني الانتخاب والأحزاب، وممارسة الشباب للعمل الحزبي داخل الجامعات.



وقال المعايطة في كلمته التي ألقاها في حفل الانطلاق إننا نسعى من خلال هذا الأسبوع السياسي إلى تطبيق التوجيهات الملكية وتوجيهات سمو ولي العهد في تعزيز المشاركة الشبابية والطلابية في صنع القرار، لنبني معا الجيل الوطني الشبابي المؤمن بوطنه وقيادته، المطبق لتشريعاته والمتقبل للآخر، والمتمكن من لغة الحوار والتواصل والتعاون.



وأضاف المعايطة أنّ الدولة الأردنية حسمت اليوم قرارها بكون الحل في المشاركة، على أن تكون المشاركة فاعلة وقائمة على التعددية وقبول الآخر والمواطنة وسيادة القانون، لتقديم الأردن النموذج الذي نريده جميعا والقائم على مؤسسات الدولة والقانون، والذي ينتهج الديمقراطية نهجًا أساسيًّا في العلاقة بين كافة السلطات ومختلف الفئات الشعبية.



وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال هذه الحملات التوعوية إلى تثقيف شبابنا؛ فالمرحلة القادمة تحمل عنوان: "العمل الجماعي، ولا مكان للعمل الفردي"، مشيرًا إلى أنّ هذا ما حرصت الهيئة عليه وهدفت له عند إقرار مُخرجات لجنة التحديث السياسي التي قدّمت للشباب فرصة ذهبية لتفعيل مشاركتهم السياسية وتمثيلهم في الأحزاب والبرلمان، خاصّةً مع اقتراب صدور نظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات الذي يوفر مساحة آمنة ومنظمة لهم لممارسة الأنشطة الحزبية في الجامعة، مُعلّقًا أمله على الشباب المتعلم المدرك كي يلتقط هذه الإشارة ويعمل بجد لتقديم النموذج الإيجابي للجيل الذي يليه.