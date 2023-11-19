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الأحد، 19-11-2023 10:19 م

المستقلة للانتخاب تطلق برنامج تدريب المدربين في إقليم الشمال

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الوكيل الإخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب ومن خلال المعهد الانتخابي الأردني برنامج تدريب المدربين لإقليم الشمال كمرحلة أولى، في ضوء استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

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وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، إن البرنامج يستهدف بناء قدرات 75 مدربا ومدربة سيناط بهم تدريب لجان الاقتراع والفرز ومدراء المراكز وضباط الارتباط الإداريين، في الدوائر الانتخابية ضمن إقليم الشمال.


وأشارت إلى أن هذا النوع من التدريب يأتي لتعزيز قدرات المدربين وتمكينهم من تنفيذ تدريب لجان الاقتراع والفرز ومدراء المراكز وضباط الارتباط الإداريين، وبما يضمن توحيد الإجراءات وتعزيز ضمانات النزاهة ورفع مهنية العاملين يوم الاقتراع.

 




 

 


 

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